Infobetting.com - Ipswich-Manchester City (domenica 19 gennaio 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Ilha fallito il poker di vittorie facendosi rimontare dal Brentford ma non può recriminare più di tanto avendo perso, anche se di poco, la battaglia degli xG 2.58 a 2.20. Da parte sua anche l’ha fallito un poker, quello di risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, perdendo 2-0 in casa .InfoBetting: Scommesse Sportive e