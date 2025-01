Vicenzatoday.it - "Io canto senior", Giorgio alza l'asticella e fa volare giuria e pubblico con gli AC/DC

Leggi su Vicenzatoday.it

Ancora una puntata da assoluto protagonista perZuccolo, il 70enne di Thiene in gara a "Io", il format Mediaset che premia il talento musicale over 45, donando a cantanti non professionisti l’occasione di esibirsi su un palco prestigioso, accompagnati dalla live band diretta.