Intitolare a Roberto Murolo le scale di via Cimarosa

di Gennaro CapodannoIn occasione della ricorrenza della nascita di, avvenuta 112 anni fa, il 19 gennaio 1912, propongo all’amministrazione comunale partenopea dial grande cantore della Napoli classica ledi via, poste proprio dinanzi al palazzo dove si trova la sua casa, oggi sede della fondazionee dove il grande artista visse e morì. Anche tenendo conto del fatto che, al momento, all’artista, nell’ambito del quartiere collinare, è dedicata solo una rotonda in cemento posta all’incrocio tra via Rossini e via Paisiello, cosa che non solo appare riduttiva ma della quale sono a conoscenza ben pochi.In verità mi aspettavo, già da tempo, una maggiore considerazione per un artista dell’importanza e della fama non solo nazionale ma anche internazionale di, che ha rilanciato la canzone napoletana nel mondo intero e che tanto lustro ha dato e continua a dare a Napoli, riproponendo le più belle melodie e scrivendo pagine indelebili che fanno, a giusta ragione, parte del retaggio storico della cultura partenopea.