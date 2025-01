Inter-news.it - Inter-Empoli, torna un titolare. La probabile formazione di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

Domenica sera si giocherà la partita tra. Simoneriaccoglie un titolarissimo nel suo undici, di seguito laper il match. SCELTE – Domenica esiste un solo risultato: la vittoria. L’affronterà l’in campionato e ha il solo obiettivo dei tre punti. Dopo il pareggio con il Bologna Simonenon può fallire, Atalanta-Napoli impone il successo per prendere punti sulle avversarie. Dagli ultimi allenamenti arrivano in questo senso notizie positive. Henrikh Mkhitaryan sarà dei titolari, ha recuperato dall’infortunio muscolare ed è a disposizione dell’allenatore. Oltre all’armeno a centrocampo ci dovrebbe essere sicuramente Nicolò Barella, mentre in cabina di regia è ballottaggio tra Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. In difesa Stefan de Vrij guiderà Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard, che farà la prima nell’undici dopo diverse settimane.