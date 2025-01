Lopinionista.it - Indagine Cna: 7 turisti stranieri su 10 vengono in Italia anche per la pizza

ROMA – Settesu dieci inseriscono latra le loro icone gastronomichene. E di conseguenza latra i motivi che li spingono a venire nel nostro Paese, considerato il ruolo sempre più significativo che il mangiare&bere ha assunto in ogni tipologia di viaggio. A rilevarlo è un’condotta dalla Cna in occasione del WorldDay.L’accoppiata-turismo ormai non è più un fenomeno di nicchia e neun modo per risparmiare a tavola ma un’autentica esperienzaca, come dimostra il proliferare di corsi breviper amatori che sempre più si affiancano ai corsi professionali ai quali si iscrivono aspirantiioli di tutto il mondo. Non solo. Il successo dellapermette il recupero, il rilancio e l’uso di molti prodotti alimentari di qualità, eccellenze del Made in Italy.