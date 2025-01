Parmatoday.it - Incidente nella notte: investito davanti al Sound Cafè

Leggi su Parmatoday.it

, nei pressi del localea Baccanelli, su via La Spezia. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto haun uomo. L'impatto ha causato al pedone ferite giudicate di media gravità dai sanitari, giunti sul posto con un'ambulanza intorno alla mezza