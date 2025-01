Lortica.it - Incidente a Badia al Pino: ferito 45enne

Questa mattina, alle ore 10:16, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per unstradale avvenuto in localitàal, lungo la SP 21.Un’auto è rimasta coinvolta nel sinistro, che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino. Un uomo di 45 anni è stato trasportato in ospedale in codice 2, condizioni serie ma non critiche.Sul luogo dell’sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Civitella in Val di Chiana per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi del caso.L'articoloalproviene da L'Ortica notizie pungenti.