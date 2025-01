Ilrestodelcarlino.it - Incendio devasta due villette a Reggio Emilia, tre sfollati

, 18 gennaio 2025 – Tre persone sfollate, ma fortunatamente non ferite. È il bilancio di unnteha distrutto il tetto in legno di dueadiacenti in via Ghion Aron Eugenio Ravà, una laterale di via Settembrini in località La Pulce. Le fiamme sono divampate nella notte poco dopo le 5, nella cosiddetta Corte del Querceto, un complesso residenziale di seicostruite a fine anni ‘90. Sul posto si sono precipitate ben sette squadre dei vigili del fuoco, dal comando provinciale die dai distaccamenti di Luzzara, Sant’Ilario, Guastalla oltre ai pompieri di Sassuolo in ausilio. Sul posto anche la polizia di Stato e le ambulanze per prevenzione, anche se non c’è stato bisogno di soccorrere nessuno. Il rogo è scaturito dalla canna fumaria che poi ha distrutto il tetto in legno dei civici 6 e 8.