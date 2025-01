Ilfattoquotidiano.it - Il ritorno dei cattodem tra teste canute e politici in pensione: “Il Pd non ci soddisfa”. La ‘star’ è Ruffini, in platea Boschi e Sala

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sono tornati. A Milano centinaia di ex popolari affollano laBiagi della Regione per confrontarsi sul futuro e tornare a discutere. Un convegno denso di interventi. Oltre sei ore di dibattito.L’organizzatore? Comunità Democratica. Non un nuovo partito, non una nuova corrente. Dunque che cosa? “Una grande alleanza per difendere la democrazia che oggi è a rischio” dice uno dei principali animatori della kermesse, il senatore Pd Graziano Delrio, ex ministro del governo. E inci sono tanti altri ex. Tra questi anche Pierluigi Castagnetti: “Se vi aspettate la nascita di un nuovo partito, no, oggi nasce un nuovo protagonismo”. Un concetto ripreso anche dall’ex presidente del Consiglio Romano Prodi che in video collegamento ribadisce: “Siamo stati muti per troppo tempo”. Innon ci sono solo esponenti del Pd, ma anche di Italia Viva come Maria Elena