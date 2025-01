Sport.quotidiano.net - Il punto sul mercato. Piace Bonfanti, ma c’è molta concorrenza

Si allarga la lista di profili offensivi che sarebbero finiti nei radar di Monteboro. Considerando anche il fatto che l’Empoli ha bisogno di chiudere a breve per un attaccante, il diesse Gemmi continua a guardarsi intorno. L’ultima suggestione riguarda quindi Nicholas, centravanti classe 2002 in forza al Pisa con cui quest’anno in Serie B ha collezionato 14 presenze (8 da titolare) e 4 gol. Il 22enne ha però vari estimatori tra i cadetti, col Mantova che è la società che ha mostrato il maggior interesse, ma si sarebbe informato anche il Bari senza contare che il Pisa potrebbe utilizzarlo per arrivare ad Adorante della Juve Stabia, ma anche in Serie A dove è il Venezia di Di Francesco ad aver fatto un sondaggio. Tornando all’attaccante uzbeko della Roma, i contatti tra le due parti starebbero procedendo per cercare la quadra della trattativa.