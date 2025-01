Perugiatoday.it - Il nuovo discout apre i battenti: 20 posti di lavoro

Action, la catena di discount non food, sabato 18 gennaiounstore in Umbria. Il punto vendita è a Città della Pieve. Il negozio è gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti. Con 878 metri quadrati di superficie di vendita, il negozio di Città della Pieve si trova in Via Abruzzo.