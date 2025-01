Ilnapolista.it - Il Napoli ha vinto 8 delle prime 11 trasferte stagionali

Ilha schiantato l’Atalanta sul suo terreno. Sul terreno dell’intensità. E della forza fisica. È stata una partita meravigliosa, unapiù intense della storia del Calcio. Ill’ha vinta 3-2, al Maradona pochi mesi fa era stato dominato e sconfitto 3-0. Ma il lavoro paga, come ripete all’infinito l’imperatore Antonio Conte. Ilè riemerso almeno due volte dalle sabbie mobili. Dopo il primo gol di Retegui segnato dopo appena 15 minuti, quando erano riapparsi i fantasmi dell’andata. Era spaurito il. Poi, invece, appoggiandosi a sinistra a Neres che ha giocato un primo tempo a metà tra George Best e Vanenburg: 45 minuti da manuale del calcio dell’ala sinistra.Leggi anche: “Lukaku nun è bbuono”. Segna il gol scudetto e conferma la legge di Kolarov.imperialeOpta sottolinea una grandissima statistica della squadra di Conte Ilhaotto11in Serie A (8V, 2N, 1P) solo per la terza volta nella sua storia – 10 nel 2017/18, campionato terminato in seconda posizione, e nove nel 2022/23, stagione dell’ultimo Scudetto.