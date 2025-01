Linkiesta.it - Il mistero buffo di Nigel Farage, al centro della politica inglese nonostante la Brexit

L’incredibile scalata di Reform Uk è una delle sorprese politiche più eclatanti degli ultimi mesi nel Regno Unito. Nato sulle ceneri del fallitoParty di, il partito britannico più di destra ha compiuto un balzo notevole nei sondaggi, arrivando a insidiare il governo laburista guidato dal primo ministro Keir Starmer.Dopo soli pochi mesi dalle elezioni generali tenutesi nel luglio scorso, Reform Uk è ormai a un passo dal superare il partito al governo, con una distanza di appena un punto percentuale. Secondo un recente sondaggio condotto da YouGov, il consenso del pubblico per il Labour è infatti fermo al ventisei per cento, mentre quello per Reform Uk è salito al venticinque per cento, guadagnando terreno sui conservatori, scesi invece al ventidue per cento. Questi dati segnano l’inizio di una nuova era, in cui il Regno Unito potrebbe vedere un sistema multipartitico, con un terzo protagonista pronto a sfidare il dominio storico dei due grandi partiti.