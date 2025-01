Strumentipolitici.it - Il futuro segretario di Stato USA Rubio esorta gli ucraini a essere realisti e a fare concessioni

Leggi su Strumentipolitici.it

IldiUSA scelto da Trump è il senatore Marco, che nella recente udienza alle Commissioni del Senato ha espresso posizioni molto chiare sul conflitto in Ucraina. Gli scontri vanno terminati e dovranno esserci delle trattative. A questo scopo, è nello stesso interesse di Kievdellea Mosca.L’udienza al SenatoMercoledì scorsoha affrontato una tappa fondamentale del percorso per diventare il successore di Antony Blinken comedi. Nominato dal presidente eletto, il candidato ha dovuto presentarsi in Senato per l’udienza confermativa, nella quale ha risposto alle varie domande delle commissioni. Si è trattato di una seduta lunga, ma priva di particolari scossoni. Alla fine ha ottenuto il supporto bipartisan dalla Commissione per gli Affari Esteri.