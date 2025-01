Romadailynews.it - “Il coraggio della restanza” dell’imprenditore Ernesto Madeo

I malpensanti che si imbattessero nel volumee Rosina Santo dal titolo “Il” (Cairo Edizioni, prefazione di Tommaso Labate)) potrebbero pensare sul momento ad un libro celebrativo ed auto-elogiativofamiglia(nella foto) eloro nota azienda imprenditoriale, nata e sviluppatasi in Calabria. Ma commetterebbero certamente un grave errore in questo loro frettoloso giudizio. Mostrando oltretutto di non possedere quell’adeguata, particolare, sensibilità, vera dote di lettori, commentatori e critici, di saper recepire il messaggio e le sottolineature contenuti tra le righe del testo del volume edito.Giova soffermarsi, però, prima di entrare negli arcani del testo, unicamente su una precisa parte del titolo del volume, sulla parola “”.