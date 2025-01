Ilgiorno.it - Il bar chiude ma lui non vuole uscire. Picchia il barista e pure i carabinieri: arrestato 23enne

Mantova, 18 gennaio 2025 – Il barma lui nonproprio andarsene via. E così aggredisce ilintervenuti per calmarlo. Protagonista, un ragazzo di 23 anni che alla fine è stato. È successo tutto alle 2 di notte di venerdì 17 gennaio. Il titolare di un bar di via Sandro Pertini, un 37nne di origine cinese ma residente da tempo a Mantova, invita gli ultimi clienti adal locale. Il, di origine greca ma residente anche lui a Mantova, non neproprio sapere dial freddo ed al gelo. Con una mossa fulminea scavalca il bancone prendendo il titolare per la felpa e facendolo cadere a terra, dove rompe una parete in cartongesso. L’uomo allora chiama il 112 per chiedere aiuto. Sul posto arriva una pattuglia della sezione radiomobile deidi via Chiassi che, avendo capito il problema, lo invita ae, nel contempo, gli chiede i documenti.