I racconti di Kafka secondo Gassmann

Con ’disumani’ uno spettacolo di Alessandroda Franzche ha per protagonista Giorgio Pasotti, riprende con un nuovo sold out oggi e domani la stagione del Teatro la Nuova Fenice di Osimo. Lo spettacolo sarà poi Piermarini di Matelica il 20 gennaio e al Teatro Bramante di Urbania il 21 febbraio. Attore e regista si misurano con duedi(Una relazione per un’Accademia e La tana) per mettere a nudo la superficialità degli stereotipi e raccontando il bisogno di un riparo che ci tenga al sicuro. Il primo, in particolare, pubblicato danel 1917, ha per protagonista una scimmia che racconta come, in cinque anni, si sia adeguata al sistema umano per uscire dalla gabbia. ’La tana’ è uno degli ultimidell’autore: racconta del disperato sforzo del protagonista, per metà roditore e per metà architetto, di costruirsi un’abitazione perfetta.