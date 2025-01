Agi.it - I centristi lanciano la sfida per spostare l'asse del Pd

AGI - L'Milano-Orvieto, da una parte. Brescia, dall'altra. Sui vertici di questo triangolo si gioca la partita del Partito Democratico e del centrosinistra di là da venire. A Milano i cattolici dentro e attorno al Partito Democratico si ritrovano per chiedere maggiore spazio nel partito, ma soprattutto per tenere a battesimo Ernesto Maria Ruffini, l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate al quale sembrano voler affidare i propri destini. Ruffini respinge l'idea del "super-uomo", ma invita a "parlare di idee". Le sue partono dal ricordo di David Sassoli e di come il presidente del Parlamento Europeo scomparso tre anni fa riuscì a mettere insieme "la maggioranza Ursula, per due legislature". A quel modello occorre puntare per costruire l'alternativa alla destra in Italia, è il ragionamento.