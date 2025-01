Lanazione.it - Gubbio, i tifosi vogliono tornare a gioire in un’annata complicata

Il conto alla rovescia sta ormai per scadere.-Perugia è sempre più vicina e l’importanza della partita comincia a farsi sentire. In primis perché è un derby e soprattutto in queste partite perdere non è mai bello e vincere è doppiamente bello, poi anche perché la gara di lunedì sera è un vero e proprio scontro diretto. Le due squadre sono infatti separate da due punti in classifica, in pieno limbo tra la zona playoff e quella playout, dove ogni punto guadagnato o lasciato per strada ha un peso specifico importante. I rossoblù cercano un punto di partenza dal quale poi trovare continuità, e nonostante le prossime partite in calendario abbiano un alto coefficiente di difficoltà l’atmosfera che avvolge i derby può dare una spinta in più verso la seconda parte di stagione. Dall’altra parte c’è comunque una squadra, il Perugia, che nonostante le difficoltà è riuscita a trovare la vittoria nell’ultima giornata e arriverà aper portare a casa tre punti e proseguire la scalata alle zone più alte della classifica.