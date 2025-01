Lanazione.it - Gli Aquilotti frenano: solo pari con la Juve Stabia

Leggi su Lanazione.it

Lo Spezia rallenta ancora: tra le mura amiche dello stadio Alberto Picco, infatti, gli uomini di Luca D'Angelo non trovano la vittoria per la terza partita consecutiva, fermati sull'1-1 dalla, e scivolano così a -7 dal secondo posto, occupato dal Pisa di Filippo Inzaghi a quota 46 punti. Il match è teso sin dalle prime battute, come dimostra il parapiglia tra le due panchine culminato con le espulsioni di Gerbo e Cassata, entrambi esclusi dall'undici titolare delle due compagini. Nel recupero della prima frazione di gioco, un micidiale contropiede porta al potente diagonale di Bandinelli che, respinto da Thiam, si trasforma in un cioccolatino per Soleri, che firma l'1-0 in scivolata a porta ormai sguarnita. L'illusione ligure, però, dura giusto il tempo dell'intervallo perché, alla ripresa delle ostilità, sugli sviluppi di un corner, la zuccata di Folino rimette le sorti della sfida in assolutatà.