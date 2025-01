Vanityfair.it - Giulia De Lellis difende Tony Effe: «Usa un linguaggio violento? Non capisco perché sia stato messo alla gogna proprio lui. Per me è una persona straordinaria»

L'influencer in un'intervista a Metropolis si è stupita degli attacchi al fidanzato per i testi delle sue canzoni: «Non mi danno fastidio questi testi, so perfettamente quali sono i suoi valori e quanto sia un uomo attento, dolce, gentile, premuroso»