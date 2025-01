Sport.quotidiano.net - Girone A. Giana, quanti cerotti in attacco. Satriano e Kolaj rinforzano Renate

GORGONZOLA (Milano)Il match di andata fu deciso da un gol di Plescia che valse la quarta vittoria di fila del, sempre 1-0. Ora le cose sono diverse perché i nerazzurri sono reduci da due ko di fila e cercano oggi pomeriggio alle 15 a Gorgonzola contro lail primo successo del 2025. Che i padroni di casa hanno già ottenuto a Busto, ma in classifica rincorrono le pantere di Foschi staccate di dieci lunghezze. Due volti nuovi in Brianza:. Nelle fila dellafuori per squalifica Stuckler, una delle poche punte rimaste a Chiappella. Sostituzione dell’ultima ora, invece, per quanto riguarda la direzione arbitrale. Non ci sarà il romano di Ciampino Di Mario, ma il bergamasco Bozzetto.(3-5-2): Mangiapoco; Previtali, Piazza, Alborghetti; Caferri, Nichetti, Marotta, Pinto, De Maria; Montipò, Avinci.