Salernotoday.it - Giovani talenti alla ribalta: Jacopo e Angelo, diplomati al "Cicerone" di Sala Consilina tra i docenti più Giovani d'Italia

Leggi su Salernotoday.it

In un momento storico in cui l'educazione è più importante che mai, due ragazzi di soli 19 anni stanno facendo parlare di sé come tra ipiùin. Si tratta diProspero Petrizzo eScorziello,nell’anno scolastico 2022/23 presso l’indirizzo ITIS.