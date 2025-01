Ilgiorno.it - Giornata Memoria. Si ricorda Kishon

Un anticipo delle iniziative organizzate dal Comune di Sondrio con la Biblioteca Rajna per celebrare il Giorno dellasi avrà mercoledì 22, alle 18, proprio in biblioteca con la conferenza "Un sorriso nella: l’avventura di Ephraim". Giovanni Gobber, professore di Glottologia e Linguistica all’Università Cattolica del Sacro Cuore tratteggerà la singolare figura di, ungherese e poi israeliano, autore di racconti, opere teatrali e sceneggiature.considerava la sua popolarità in Germania "un’ironia della storia", ma non nutriva odio nei confronti dei giovani tedeschi, nipoti dei suoi carnefici. Anzi, il suo umorismo mirava a riconciliare tedeschi ed ebrei: prendersi vicendevolmente in giro in modo amabile era per lui un bel modo per tollerarsi a vicenda. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.