Inter-news.it - Giaccherini: «Frattesi-Roma reciproca necessità. Vedo alchimia!»

Il possibile trasferimento di Davide, dall’Inter alla, continua ad essere uno dei temi più caldi del mercato di gennaio. Ne ha parlato anche Emanuele, che si dice d’accordo con l’eventuale operazione.RECIPROCITÀ – Emanuele, opinionista a bordocampo di-Genoa, commenta la possibilità di vedere Davideindossare la maglia della. Dopo le parole di Florin Ghisolfi, l’ex calciatore dichiara sull’interista: «È più lache ha bisogno dio il giocatore del club giallorosso per rilanciarsi? Per me entrambe le cose.è un giocatore importante, che in questo momento non sta giocando nell’Inter solo perché davanti ha tre mostri sacri. Però è un giocatore che meriterebbe assolutamente di giocare con continuità».e la: il punto di vista disull’interista– Emanuele, poi, continua spiegando il motivo per cuipotrebbe rivelarsi utilissimo alla causa di Claudio Ranieri: «Io credo che ai giallorossi serva un giocatore di quel tipo perché è un giocatore coast to coast, ti ribalta l’azione, si butta dentro l’area, ti dà gol e aiuta Artem Dovbyk soprattutto nei cross perché è uno che ti porta via l’uomo.