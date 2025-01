Forlitoday.it - Fuga di gas, scatta l’allarme in via Dragoni: dopo due ore di ricerche si scopre il punto d’origine

Leggi su Forlitoday.it

I Vigili del fuoco di Forlì e personale del Nucleare Biologico Chimico e Radiologico sono intervenuti sabato pomeriggio in via Andreala segnalazione per un forte odore all'interno di un negozio.è giunto intorno alle 14,30. Il personale del 115, con la strumentazione in.