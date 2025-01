Udinetoday.it - Friuli Venezia Giulia, chiesti quasi 1200 lavoratori stranieri per il 2025

Leggi su Udinetoday.it

"Il fabbisogno di manodopera non comunitaria per i flussi di ingresso sostenibili, in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo delper il, ammonta a 1.160 unità, come comunicato dalla Regione al ministero competente". A darne notizia è.