Reggiotoday.it - Forti raffiche di vento e pioggia, danni notevoli alle colture in serra nella fascia ionica reggina

Leggi su Reggiotoday.it

"In riferimento all’avviso di condizioni metereologiche avverse di questi giorni, se in altre zone della Calabria in qualche modo possiamo tirare un sospiro di sollievo, l’impetuosoe le intense piogge hanno invece causato consistentistrutture serricole andate completamente distrutte.