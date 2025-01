Laspunta.it - Formia tra i primi comuni d’Italia a rigenerare elettrodomestici per la solidarietà, grazie a FRZ

Sarà presentato questa mattina, nella sala Sicurezza del Comune diil progetto Utile, realizzato dallaRifiuti Zero, Dismeco con il prezioso contributo della Caritas e il supporto dell’amministrazione comunale. Un progetto che prevede la rigenerazione di, recuperatealla raccolta differenziata, che saranno donate a dieci famiglie in difficoltà. Gli, in questo caso lavatrici, provenienti da dispositivi usati e ripristinatialla collaborazione tra diversi enti e aziende specializzate nel recupero, sono parte di un progetto europeo nel quale è stata inserita FRZ e la città diche è tra le pochissime città italiane ad utilizzare questa modalità,all’intuizione della Miniera Urbana, varata già da oltre un anno e che sta qualificando la città di Forma e la FRZ tra le migliori società italiane.