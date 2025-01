Fiumicino c’è l’accordo per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 gennaio 2025- Il Comune di, Acea Ato 2 e il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, hanno firmato un protocollo di intesa per ilin, in uscita dal depuratore di Fregene. Il progetto, una volta completato, rappresenterà unabest practice in Italia per l’ottimizzazione e il recuperorisorse idriche, in un’ottica di riduzione degli impatti sull’ambiente e contrasto alla siccità. A firmareMario Baccini, Sindaco del Comune di, Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica e Claudio Cosentino, Presidente di Acea Ato 2.La risorsa recuperata dal depuratore andrà ad incrementare la disponibilità idrica dell’attuale sistema di irrigazione in gestione al Consorzio di bonifica, attraverso la realizzazione di una nuova condotta di adduzione che, dall’uscita del depuratore di Fregene, convoglierà leaffinate al canale di bonifica per la successiva distribuzione irrigua.