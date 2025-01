Fanpage.it - Firenze, lancio di sassi al centro di accoglienza, 18enne accoltellato dopo una lite: è gravissimo

Leggi su Fanpage.it

La violentaè avvenuta oggi a, presso il Cas,distraordinario, in viale Corsica. Indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le responsabilità ed identificare i soggetti coinvolti.