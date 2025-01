Fincantieri Folgiero al Sole 24 Ore | Al via il Polo tecnologico della subacquea

Leggi su Ildenaro.it

“Fino a poco tempo fa l’underwater sembrava un tema un po’ futuristico, ora è diventato un macro-trend di dominio pubblico ed è chiaro a tutti che la minaccia ormai viaggia sott’acqua”. E’ lo scenario delineato in un’intervista a ‘Il24 Ore’ da Pierroberto, ad e dg di, all’indomani dell’acquisizionelinea di business “Underwater Armaments & Systems” (“Uas”) di Leonardo.parla di un “” che coordinerà “organizzativamente tutte le attività collegate all’underwater e dovrà far lavorare insieme le nostre aziende che hanno adiacenze e dovrà essere focalizzato sullo sviluppo del business e dei prodotti” garantendo “nel breve e medio-lungo termine, volumi, ricavi e margini significativi”. Se finora “ci siamo mossi secondo una strategia ‘make or buy'”, ha spiegato, acquisendo “competenze e prodotti che avevamo in animo di avere in ‘casa’, in parallelo ad alleanze nel settore”, ora “quello che manca dobbiamo realizzarlo da noi”: è l'”underwater management system, piattaforma che integra tutte queste tessere e le fa comunicare tra loro e con la ‘mothership’, la nuova nave di superficie su cui siamo già al lavoro”.