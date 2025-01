Feedpress.me - Femminicidio di Francesca Deidda a Cagliari, il marito Igor Sollai indagato per violenza sessuale su una 15enne

Leggi su Feedpress.me

, il 43enne in carcere a Uta , reo confesso dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere della moglie,, 42 anni , uccisa a martellate nella sua casa di San Sperate nel maggio 2024 , èanche per. Secondo quanto riporta l'Unione Sarda , l’uomo accusato di avere ucciso la moglie, il cui corpo fu ritrovato solo il 18 luglio in un borsone.