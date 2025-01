Oasport.it - Federica Brignone si toglie un peso: “Errore dove di solito faccio la differenza, finalmente il podio”

ha conquistato un pregevole terzo posto nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana, reduce dal trionfale weekend di St. Anton (vittoria in discesa e terza piazza nel superG), è riuscita a salire per la prima volta sulnella località dolomitica,in passato non era mai riuscito a ottenere risultati di un certo calibro e confermando di essere in un’ottima forma fisica.La 34enne ha chiuso con un distacco di 55 centesimi da Sofia Goggia (tornata al successo nella specialità prediletta) e ha pagato un divario di tredici centesimi dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, pagando un paio di decimi di troppo nel tratto conclusivo della mitica pista Olympia delle Tofane. L’azzurra ha portato a casa 60 punti ed è così balzata in testa alla classifica generale, risultando in piena lotta per alzare al cielo la Sfera di Cristallo.