Firenzetoday.it - Faentina, rivolta dei comuni: il 2 febbraio manifestazione. Triberti:"Non è più un servizio ma un disservizio"

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Quello della, ormai da tempo, non è più unma un dis: chi deve prendere questa linea ferroviaria per raggiungere il posto di lavoro o di studio, deve affrontare ritardi o cancellazioni che rendono impossibile.