Laprimapagina.it - Esplosione di un’autocisterna lungo la tangenziale Abuja-Kaduna: almeno 70 morti

Leggi su Laprimapagina.it

Un tragico incidente ha scosso la Nigeria centrale, con l’diche ha causato la morte di70 persone. L’è avvenutala, nella zona di Gurara, nello Stato del Niger, secondo quanto riferito dall’Agenzia per la Sicurezza Stradale.La dinamica dell’incidente, raccontata da testimoni oculari, indica che l’autocisterna, carica di benzina, si è bloccata in un punto pericoloso della strada e, nel tentativo dell’autista di manovrare, si è ribaltata, riversando il carburante sulla carreggiata. Diverse persone locali si sono accalcate per raccogliere il carburante, ma poco dopo l’autocisterna è esplosa, causando un numero elevato die feriti. Alcuni sono stati gravemente ustionati e sono in cura presso ospedali locali.La versione dell’incidente fornita dall’Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato del Niger (Nema) ha aggiunto che l’è stata causata dal contatto tra il carburante fuoriuscito e un generatore utilizzato per trasferirlo in un altro veicolo.