Vanityfair.it - Ermal Meta: «Mio padre se n'è andato quando eravamo piccoli, mia madre ha rischiato di essere rapita. Non dimenticherò mai il traghetto che mi ha portato in Italia»

Ospite di One More Time, il cantautore ripercorre le fasi più importanti della sua vita: l’infanzia in Albania, il difficile rapporto col, la fuga incon la, il percorso nella musica e l’arrivo della piccola Fortuna Marie: «Il parto è stato complicato. Lei mi ha stravolto l’esistenza»