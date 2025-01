Digital-news.it - E Poi il Silenzio: per la prima volta in chiaro su TV8 la docuserie sulla tragedia di Rigopiano

Otto anni esatti dopo laarriva, per lain, su TV8, “E POI IL. IL DISASTRO DI– LA SERIE”: i cinque episodi che compongono lavanno in onda, uno dopo l’altro, sabato 18 gennaio, a partire dalle ore 21.30.Dopo l’enorme successo ottenuto dal podcast E poi il– Il disastro di, che dalla sua uscita ha conquistato il primo posto nella classifica top podcast di Spotify, laSky Original, prodotta da Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Chora Media, e ideata da Paolo Negro, che ne cura anche la regia, Pablo Trincia e Debora Campanella, ripercorre con una profonda inchiesta giornalistica ladella valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l’Hotel.Questo disastro, che rimane la valanga più letale mai registrata sul nostro Appennino, viene raccontato attraverso un’ampia raccolta di materiali audiovisivi, come le impressionanti immagini delle operazioni di soccorso fornite dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, unite ai preziosi contributi video condivisi dai familiari delle vittime e dei superstiti.