Chietitoday.it - "E poi il silenzio", la docu-serie su Rigopiano trasmessa per la prima volta in chiaro in tv

Leggi su Chietitoday.it

A otto anni esatti dalla tragedia di, questa sera, sabato 18 gennaio, per lain, su Tv8, saràla'E poi il.Il disastro di'. Un progetto vuole ricordare chi ha perso la vita in questa immane tragedia, ma anche uno strumento per.