Due opere di Warhol e Bansky nella sede della Regione

Roma, 17 gennaio 2025 – Presso laLazio – atriopalazzina A, via Cristoforo Colombo 212 – un’opera di Andye un’opera di Banksy sono state allestite alla presenza del presidente Francesco Rocca, dell’assessore alla Cultura, Simona Baldassarre, e del presidente di LAZIOcrea, Marco Buttarelli.I quadri saranno visibili al pubblico il 1° e il 3° sabato di ogni mese (a partire da domani), dalle ore 9 alle ore 13, fino al 2 giugno 2025.Si tratta di un’occasione per portare il bello nelle sedi amministrative e promuovere la mostraBanksy, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, al WeGil fino al 6 giugno 2025, patrocinata dallaLazio, in collaborazione con LAZIOcrea.«Con l’iniziativa di oggi il palazzodiventa contenitore di bellezza grazie aemblematiche di due artisti visionari che hanno cambiato i paradigmiPop Art.