Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Napoli 1-0: la sblocca Retegui! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Gasperini e gli azzurri di Conte in tempo realeIlfa visita all’a Bergamo nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la ventunesima giornata del campionato diA, secondo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto ad altissima quota che può indirizzare la corsa al tricolore che sarà diretto dall’arbitro Colombo della sezione di Como.Gasperini e Conte, allenatori di(foto Ansa) – Calciomercato.itGli azzurri di Antonio Conte hanno aperto unadi cinque vittorie di fila, di cui le ultime tre senza subire gol, iniziata contro l’Udinese a metà dicembre e proseguita contro Genoa, Venezia, Fiorentina e Verona. Un altro successo permetterebbe ai partenopei di raggiungere quota 50 punti e provare la prima vera fuga della stagione in attesa del match dell’Inter di domani sera contro l’Empoli.