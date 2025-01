Ilrestodelcarlino.it - Delinquenti sempre liberi

Mi chiedo fino a quando dovrò leggere sulla cronaca del Carlino frasi tipo "fermato per spaccio, già noto alle forze dell'ordine”, oppure "arrestato borseggiatore con lunga lista di precedenti.". Perché questisono in giro a piede libero? E noi saremmo la "culla del Diritto"? Forse del diritto a delinquere. Ma che razza di leggi abbiamo in questo povero Paese? Nessuno prova vergogna?Franco Favretto