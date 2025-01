Napolipiu.com - De Laurentiis spiazza tutti per Garnacho: super ingaggio per portarlo a Napoli

Il club azzurro punta forte sul talento del Manchester United: pronto un.Si è ufficialmente conclusa l'era Kvaratskhelia al. Il georgiano ha svolto le visite mediche con il PSG, firmando il contratto e posando con la sua nuova maglia numero 7. Il club azzurro non perde tempo e accelera per Alejandro, prima scelta di Antonio Conte per sostituire il talento georgiano.Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, la trattativa con il Manchester United è entrata nel vivo. Il ventenne argentino, che attualmente percepisce 1,5 milioni a stagione fino al 2028, avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento. Ilha preparato un'offerta importante: quinquennale conda 4 milioni compresi bonus, più del doppio del suo attuale stipendio.