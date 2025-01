Romatoday.it - Ddl sicurezza, fiaccolata a Roma contro "il buio del regime"

Leggi su Romatoday.it

Al coro "siamo tutti antifascisti", con le fiaccole accese tenute in aria. È partito così venerdì nella Capitale il presidio organizzato dalla Rete no ddlche è poi terminato largo di Torre Argentina. Diversi gli studenti in una piazza blindata dalle forze dell'ordine, da corso.