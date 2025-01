Puntomagazine.it - Dario Vassallo nella Task Force Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Leggi su Puntomagazine.it

: “Un prestigioso incarico per celebrare oltre trent’anni di impegno e collaborazione con laper la”Il Dr.è stato nominato membroper la(LILT), istituita per occuparsi delle Patologie d’Organo e/o Apparati. La nomina, decisa durante il Consiglio DirettivoLILT il 10 gennaio 2025, rappresenta un ulteriore riconoscimento al suo lungo percorso professionale e alla collaborazione con l’associazione, iniziata oltre tre decenni fa.“Desidero ringraziare il PresidenteLILT, Prof. Francesco Schittulli, per questa importante nomina – dichiara– e per la fiducia accordata in tutti questi anni. Entrai in LILT come borsista e, nel corso del tempo, ho avuto il privilegio di contribuire a numerosi progetti in favoresalute pubblica eprevenzione oncologica.