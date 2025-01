Leggo.it - Damiano David: «Ero diventato Damiano dei Maneskin, la band ha "rubato" il mio cognome. Da solista lo rivendico»

Leggi su Leggo.it

«Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, per poi finire dove tutto è iniziato. Mi chiamo. E oggi è il primo giorno della mia vita». Il cantante.