Lanazione.it - Dalla Toscana a Gaza: partiti gli aiuti della raccolta Misericordie-Unicoop Firenze

, 18 gennaio 2025 - Sono in viaggio versole 23 tonnellate di generi alimentari donate dai toscani con lastraordinaria promossaFederazione dellein collaborazione cone Fondazione Il Cuore si scioglie e con il contributo delle associazioni di volontariato toscane a dicembre 2024. Mercoledì scorso è partita dal porto di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, la nave che porterà gli-quelli toscani e quelli raccolti con altre iniziative a Cipro, nell’ambito dell’operazione organizzata da Confederazione Nazionale delled’Italia, grazie alla collaborazione con il MinisteroDifesa-Comando Operativo di Vertice Interforze. In precedenza il punto di ammassamento degliera stato fissato a Livorno e un ringraziamento particolare merita la Porto di Livorno 2000 per la collaborazione e la disponibilità di mezzi, spazi e uomini per la gestione logistica.