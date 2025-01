Quotidiano.net - Da stasera su Raitre: Al cinema con... Maria Latella “Siccità“ di Virzì dà il via al ciclo di film e incontri

Leggi su Quotidiano.net

Roma senz’acqua, secondoalle 21.20, in prima visione, su“Alcon.”propone il, che la giornalista, al termine della proiezione, commenterà con il regista Paolo. "Sono felice che sia proprioa inaugurare sula serie “Alcon.”, undiciascuno dedicato a un tema e commentato con un ospite", spiega, da sempre grande appassionata di. "èunche mi ha fatto riflettere con la forza della sua storia e delle sue immagini". Commedia all’italiana e futuro distopico: insiamo in una Roma totalmente arida nella quale non piove da tre anni, il Tevere si è seccato e le riserve idriche stanno per finire, tra famiglie disfunzionali e cittadini sperduti.