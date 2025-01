Genovatoday.it - Crisi Samp e mercato, Manfredi: "Al lavoro per superare le difficoltà. Serie C? Non siamo nemmeno abituati a pensarla"

La sconfitta contro il Cesena ha ulteriormente certificato ladelladoria, in piena zona playout, a secco di vittorie da dodici turni e soprattutto reduce da una prestazione a tratti sconcertante. Per l'incapacità di reagire e di creare occasioni da rete per provare a recuperare dopo il.