"Creatività in volo. Pilotiamo i droni"

Pronti per le simulazioni di: gli alunni della classe III del corso "Conduzione del mezzo aereo" dell’Itt Montani di Fermo hanno ottenuto il certificato che consente di pilotarein autonomia e sicurezza superando l’esame svolto in classe. A guidarli l’architetto Gianluca Valeriani che ha ideato il progetto con Immafora Studio, per accompagnare i ragazzi proprio alla scoperta dei mestieri del futuro. L’esame – che si è svolto nell’aula informatica presso la sede ospitata all’interno del Miti (Museo dell’Innovazione e della Tecnica Industriale) - è seguito alla parte teorica con la quale esperti dell’Italdron, azienda leader nel settore, hanno insegnato i principi generali di, le componenti del drone e le norme di sicurezza. "Al superamento dell’esame seguirà, a partire dal 30 di gennaio e condizioni meteo permettendo, una serie di sessioni di pratica di strutturata in diverse missioni volte a imparare a pilotare il drone in diverse condizioni.